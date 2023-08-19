Bayern Münih Werder Bremen'e fark attı. Harry Kane golle başladı

Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, sezona galibiyetle başladı. Yeni transferi Harry Kane ilk maçında gol attı.

KAYNAK: AA
Bayern Münih Werder Bremen'e fark attı. Harry Kane golle başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, 61. sezonun açılış maçında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, maça hızlı başlayarak 4. dakikada Leroy Sane'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 74. dakikada Harry Kane, 90. dakikada Leroy Sane ve 90+4. dakikada Mathys Tel ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih'in transfer ettiği İngiliz forvet Harry Kane, böylelikle Bundesliga'da ilk golünü attı.

Kane 84 dakika oyunda kalırken, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 68 dakika forma giydi.

(AA)

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