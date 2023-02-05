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Bayern Münih Wolfsburg maçında gol yağdı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg’u 4-2 yendi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 22:58
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Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanından 3 puanla döndü

Bayern Münih Wolfsburg maçında gol yağdı
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Bundesliga’nın 19. hafta kapanış maçında Volkswagen Arena’da Wolfsburg’a konuk olan Bayern Münih, 9. ve 14. dakikada Kingsley Coman, 19. dakikada Thomas Müller ve 73. dakikada Jamal Musiala’nın golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Wolfsburg’un golleri 44. dakikada Jakub Kaminski ve 81. dakikada Mattias Svanberg’den geldi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Bayern Münihli futbolcu Joshua Kimmich ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Bayern Münih, puanını 40’a çıkardı ve ikinci sıradaki Union Berlin’in 1 puan önünde liderliğini korudu.

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Wolfsburg ise 29 puanla 7. sırada yer aldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Werder Bremen, 59. dakikada Jens Stage ve 77. dakikada Marvin Ducksch’un golleriyle deplasmanda Stuttgart’ı 2-0 yendi.

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