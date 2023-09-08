Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakibi Bayern Münih Ruanda ile imzaladıkları ortalık anlaşmasının ardından çıkan kara para aklama iddialarını yalanladı.

Bayern Münih’in CEO’su Jan-Christian Dreesen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada Ruanda'da kara para aklamak için bulunmuyoruz. Orada futbolu desteklemek istediğimizi açıkça belirttik. Ruanda da daha iyi bir imaj yaratmak için buraya buraya yatırım yaptık. Kara para aklama iddiaları asılsızca. Ruanda tarafının da belirttiği gibi, Ruanda'da turizm konusunu teşvik etmek istedikleri açık. Ve biz kulüp olarak bunu teşvik etmemizi spora karşı bir hakaret olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı

Alman devi kara para akladığının kanıtlanması halinde UEFA tarafından yaptırımlara maruz kalabilir.