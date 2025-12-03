Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey konusunda kararını verdi.

Bild’in haberine göre; Alman devi, gözden çıkardığı 25 yaşındaki oyuncuyu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle satış listesine koydu.

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Boey’in, uygun teklif gelmesi halinde Bayern Münih'ten ayrılması bekleniyor.

CRYSTAL PALACE DEVREDE

Haberde ayrıca İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace’ın Boey’e ilgi duyduğu ve durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Bu sezon Bayern formasıyla 15 maçta toplam 625 dakika süre alan Fransız sağ bek, 1 asistlik katkı sundu. Sacha Boey’in kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.