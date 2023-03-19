19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Almanya'yı sallayan olay. Bayern Münih'te köstebek skandalı

Almanya'yı sallayan olay. Bayern Münih'te köstebek skandalı

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleri Almanya'da gündem oldu. Nagelsmann, takımın içinde bir muhbir olduğunu ileri sürdü.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 08:23
Takip Et

Bayern Münih'in hocası Nagelsmann'dan köstebek açıklaması

Almanya'yı sallayan olay. Bayern Münih'te köstebek skandalı
+
Aa
-

Almanya'da Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın açıklamaları ülkeyi salladı.

Nagelsmann, Bochum maçı öncesi basına ve seyirciye kapalı yapılan antrenmanın görüntülerinin basına sızdırılmasına sert tepki gösterdi.

Bayer Leverkusen'la oynayacakları maç öncesi konuşan Nagelsmann, Bild'de de yayınlanan taktik çalışmalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sinirleniyorum ve bu konuyu çok düşünüyorum. Çünkü bunu yapan kişinin neyi amaçladığını ve ne umduğunu merak ediyorum.

Eğer o kişi bana zarar vermek istiyorsa, öyle olsun. Ama aynı zamanda takımdaki diğer oyunculara da zarar veriyor. Bu, sporun ruhuna uygun değil. Köstebeğin kim olduğu öğrenilemeyecek. Aslında köstebekler korunan bir tür. Bavyera kırsalından geçerseniz, her tarlada 80 bin köstebek yuvası görürsünüz ve korundukları için onlardan kurtulamazsınız.

Bu yüzden onları arama işi çok karışık. Yayınlanan şeyler antrenman şekli değil, Bochum’a karşı maç planıydı. Kendi kendime bunu yapan kişinin amacını düşündüm. Motivasyonu nedir? Bilmiyorum. Akşamları aynaya bakabilmek benim için önemli. Çünkü oyunculara ve teknik direktör arkadaşlarıma iyi davranırım. 

Fikirlerimi nasıl uygulayacağımı yıllardır düşünüyorum ve oyuncuları hazırlıyorum. Bunu ifşa eden kişi bana zarar vermek istiyorsa, keyfi bilir. Bu kişi, umarım aynaya bakamıyordur. Bu haberi yayınlayan insanlarla bir daha konuşmayacağım.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
2
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
5
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
6
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.