Almanya'yı sallayan olay. Bayern Münih'te köstebek skandalı

Almanya'da Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın açıklamaları ülkeyi salladı.

Nagelsmann, Bochum maçı öncesi basına ve seyirciye kapalı yapılan antrenmanın görüntülerinin basına sızdırılmasına sert tepki gösterdi.

Bayer Leverkusen'la oynayacakları maç öncesi konuşan Nagelsmann, Bild'de de yayınlanan taktik çalışmalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sinirleniyorum ve bu konuyu çok düşünüyorum. Çünkü bunu yapan kişinin neyi amaçladığını ve ne umduğunu merak ediyorum.

Eğer o kişi bana zarar vermek istiyorsa, öyle olsun. Ama aynı zamanda takımdaki diğer oyunculara da zarar veriyor. Bu, sporun ruhuna uygun değil. Köstebeğin kim olduğu öğrenilemeyecek. Aslında köstebekler korunan bir tür. Bavyera kırsalından geçerseniz, her tarlada 80 bin köstebek yuvası görürsünüz ve korundukları için onlardan kurtulamazsınız.

Bu yüzden onları arama işi çok karışık. Yayınlanan şeyler antrenman şekli değil, Bochum’a karşı maç planıydı. Kendi kendime bunu yapan kişinin amacını düşündüm. Motivasyonu nedir? Bilmiyorum. Akşamları aynaya bakabilmek benim için önemli. Çünkü oyunculara ve teknik direktör arkadaşlarıma iyi davranırım.

Fikirlerimi nasıl uygulayacağımı yıllardır düşünüyorum ve oyuncuları hazırlıyorum. Bunu ifşa eden kişi bana zarar vermek istiyorsa, keyfi bilir. Bu kişi, umarım aynaya bakamıyordur. Bu haberi yayınlayan insanlarla bir daha konuşmayacağım.”