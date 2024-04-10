Bayern Münih'in yıldızı Kane yine yaptı yapacağını. Arsenal'i avladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih'in yıldızı Kane yine yaptı yapacağını. Arsenal'i avladı
Arsenal ile Bayern Münih'in kapışması 2-2 sona erdi. Alman devinin golcüsü Harry Kane, Arsenal'e kariyerindeki 15. golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal; Bukayo Saka'nın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

18. dakikada Serge Gnabry sahneye çıktı, skor 1-1 oldu.

Bayern Münih, 31. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, bu kez Alman devini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Kane, bu golle Arsenal'e karşı oynadığı 16. maçta 15'nci golünü kaydetti.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Leandro Trossard karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 2-2.

Rövanş karşılaşması 17 Nisan tarihinde Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.

Son Haberler
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: ‘İsrail ile ticaret’ haberlerinin kaynağı İsrail istihbaratı Gündem
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: ‘İsrail ile ticaret’ haberlerinin kaynağı İsrail istihbaratı
Suriyeliye bedava olan sağlık hizmeti Türk'e lüks sayılıyor Gündem
Suriyeliye bedava olan sağlık hizmeti Türk'e lüks sayılıyor
Bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Yaşam
Bayram öncesi aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Hatay ve Ordu’da seçim yenilenmeli! Yazarlar
Hatay ve Ordu’da seçim yenilenmeli!
İlan-ı aşk Yazarlar
İlan-ı aşk
Ermeni talepleri gerçekçi mi? Yazarlar
Ermeni talepleri gerçekçi mi?