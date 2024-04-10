Bayern Münih'in yıldızı Kane yine yaptı yapacağını. Arsenal'i avladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Arsenal; Bukayo Saka'nın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
18. dakikada Serge Gnabry sahneye çıktı, skor 1-1 oldu.
Bayern Münih, 31. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, bu kez Alman devini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Kane, bu golle Arsenal'e karşı oynadığı 16. maçta 15'nci golünü kaydetti.
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Leandro Trossard karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 2-2.
Rövanş karşılaşması 17 Nisan tarihinde Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.