Bayern Münih'te beklenen imza atıldı

Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, kulübüyle 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşmeye imza attı. Kulüp başkanı Herbert Hainer, "İnsanlar Musiala için stadyuma geliyor. O olağanüstü bir oyuncu. Bazen yerçekiminin ona işlemediğini hissediyorsunuz" diyerek 21 yaşındaki futbolcuya büyük övgülerde bulundu.

Bu anlaşma, Alman devleri için büyük bir rahatlama oldu. Zira Musiala, mevcut sözleşmesinin son yılına giriyordu ve Premier Lig ile La Liga kulüpleri onu transfer etmek için ciddi şekilde devredeydi. Bayern, yıldız futbolcuyu takımın geleceği olarak görerek kadroda tutmayı başardı.

REKOR ANLAŞMA VE SERBEST KALMA MADDESİ

Yeni sözleşmesi kapsamında Musiala, yıllık yaklaşık 24 milyon euro kazanacak. Böylece İngiliz yıldız Harry Kane ile birlikte Bayern’in en yüksek maaş alan oyuncularından biri olacak.

Kane ile oluşturdukları hücum hattı, Bayern’i Bundesliga’da liderliğe taşıdı. Şu anda en yakın takipçileri Bayer Leverkusen’in sekiz puan önündeler ve bu hafta sonu BayArena’da kritik bir maça çıkacaklar.

Musiala'nın yeni sözleşmesinde, serbest kalma maddeleri de yer alıyor. 2030’a kadar sürecek kontratta, son yılına girmeden önce yaklaşık 168 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Son yılında ise bu rakam yaklaşık 96 milyon euro düşecek.

ALMAN FUTBOLUNUN GELECEĞİ

Musiala, Bayern’in altyapısından yetişmese de kulüp için büyük bir yatırım oldu. 2019 yılında Chelsea’den transfer edilen genç yetenek, kısa sürede Avrupa’nın en etkili oyun kurucularından biri hâline geldi. Almanya’nın Stuttgart kentinde doğan Musiala, genç yaşlarında İngiltere milli takımlarında oynasa da Kasım 2020’de Almanya’yı seçerek Die Mannschaft’ın kilit oyuncularından biri hâline geldi. Bayer Leverkusen’in yıldızı Florian Wirtz ile birlikte Almanya'nın yeni jenerasyonunu oluşturuyorlar.

Bayern yönetimi, Musiala’yı takımın uzun vadeli lideri olarak görüyor. Teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktör Max Eberl, takımın yeni omurgasını bu genç yeteneğin etrafında inşa etmek istiyor. 2023 yılında Köln karşısında attığı şampiyonluk getiren gol, onun ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

MUSİALA'NIN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ

Musiala, doğal yeteneğiyle öne çıksa da gelişimine büyük önem veriyor. "Kendimi sürekli geliştirmek için her şeyi yapmaya çalışıyorum" diyen genç yıldız, antrenmanlarda belirli şut pozisyonlarını ve hareketleri tekrar ederek mükemmelleştirmeye odaklanıyor. Beslenme düzeni ve fiziksel hazırlık konularında da titiz bir yaklaşım sergiliyor.

Bayern Münih’in, tarihindeki en büyük sözleşmelerden birini imzalayarak Musiala’yı kadrosunda tutması, kulübün geleceğine yaptığı en büyük yatırımlardan biri olabilir. Genç oyuncunun performansı, hem Bundesliga’da hem de Avrupa’da Bayern’in başarıları için kritik olmaya devam edecek.