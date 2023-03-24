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Bayern Münih'te flaş ayrılık

Bayern Münih'te Nagelsmann iel yolların ayrılması bekleniyor.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 00:31
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Bayern Münih'te flaş Tuchel gelişmesi

Bayern Münih'te flaş ayrılık
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Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann'la yolların ayrıldığı belirtildi.

Alman gazetesi Bild ve Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern'in Nagelsmann'la yollarını ayırdığı ifade edildi. Nagelsmann'ın yerine göreve getirilecek en yakın adayın ise Thomas Tuchel olduğu bilgisi geçildi.

Tuchel, en son Chelsea'yı çalıştırdıktan sonra takım çalıştırmadı.

Bayern yönetiminin 35 yaşındaki teknik direktör Nagalsmann'un yönetiminden memnun olmadığı dedikoduları uzun süredir yapılıyordu.

Nagelsmann, 2021 yılında Red Bull Leipzig'de görev yaparken 20 milyon euroya yakın bir sözleşme fesih bedeli ödeyerek takımın başına getirilmişti.

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