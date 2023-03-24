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Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu

Alman devi Bayern Münih'in başına Thomas Tuchel getirildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 20:01
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Bayern Münih'te Tuchel dönemi

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü belli oldu
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Bundesliga'da lider Borussia Dortmund ile arasında 1 puan fark olan Bayern Münih'te teknik direktör değişikliği yaşandı.

Bavyera ekibinde beklenen performansı ortaya koyamayan Julian Nagelsmann'ın serbest bırakıldığı, yerine ise Thomas Tuchel'in getirildiği açıklandı. 49 yaşındaki teknik adam, 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Söz konusu kararın CEO Oliver Kahn, Sportif Direktör Hsana Salihamidzic ve Başkan Herbert Hainer'in istişaresi sonucu alındı ifade edildi. 

NAGELSMANN'IN PERFORMANSI
Bayern'de 87 resmi maça çıkan Nagelsmann, 60 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 17 beraberlik istatistiği yakalarken 1 Bundesliga ve 2 Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Genç çalıştırıcı kısa süre önce takımın içinde bir köstebek olduğunu ve taktiklerinin dışarıya sızdırıldığını iddia etmişti.

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