Bayern Münih'ten Neuer açıklaması. Galatasaray maçında oynayacak mı

Bundesliga devi Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer, yaşadığı sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Manuel Neuer'in Galatasaray maçında sahada olma ihtimali belirdi.



Bayern Münih Sportif Direktörü Chrishtoph Freund, Manuel Neuer'in ekim ayı sonunda formasına kavuşabileceğini söyledi.

Manuel Neuer'in dönüşüyle ilgili konuşan Freund, "Bunun bir sonraki maç mı yoksa ondan sonraki maç mı olacağını göreceğiz ancak yakında olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



21 Ekim'de Bundesliga'da Mainz deplasmanına çıkacak olan Bayern Münih, 24 Ekim tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.