Bayern Münih'ten Neuer açıklaması. Galatasaray maçında oynayacak mı

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in dönüşü hakkında takımın sportif direktörü Chrishtoph Freund çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'ten Neuer açıklaması. Galatasaray maçında oynayacak mı

Bundesliga devi Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer, yaşadığı sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Manuel Neuer'in Galatasaray maçında sahada olma ihtimali belirdi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Chrishtoph Freund, Manuel Neuer'in ekim ayı sonunda formasına kavuşabileceğini söyledi.

Manuel Neuer'in dönüşüyle ilgili konuşan Freund, "Bunun bir sonraki maç mı yoksa ondan sonraki maç mı olacağını göreceğiz ancak yakında olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

21 Ekim'de Bundesliga'da Mainz deplasmanına çıkacak olan Bayern Münih, 24 Ekim tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
CHP'nin olaylı İstanbul kongresinin ardından genel merkezden ilk açıklama geldi Siyaset
CHP'nin olaylı İstanbul kongresinin ardından genel merkezden ilk açıklama geldi
Finans uzmanları borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 13 hisse... Ekonomi
Finans uzmanları borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 13 hisse...
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi. Kabine toplantısına ara verdi Siyaset
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi. Kabine toplantısına ara verdi
Netanyahu: “Başladık, kazanacağız” Dünya
Netanyahu: “Başladık, kazanacağız”
Ardahan'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü Gündem
Ardahan'da kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü
Erkek hakem kadın meslektaşının elini sıkmadı. İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti Spor
Erkek hakem kadın meslektaşının elini sıkmadı. İtalya Futbol Federasyonu harekete geçti
İsrail Lübnan’ı vurdu. Savaş Orta Doğu’nun her noktasına yayılıyor Dünya
İsrail Lübnan’ı vurdu. Savaş Orta Doğu’nun her noktasına yayılıyor