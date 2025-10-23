Bayern Münih'in son dönemde Avrupa futboluna sunduğu en önemli yıldızlardan Jamal Musiala, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından bugün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA SAKATLANMIŞTI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile oynanan maçta Donnarumma ile girdiği ikili mücadelede sol fibula kemiği kırılan Musiala'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

TAKIMLA SAHADA KOŞTU

Tedavi sürecini tamamlayan 22 yaşındaki Alman yıldız yeniden sahalara döndü ve bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte koştuktan sonra fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

"GERİ DÖNDÜĞÜMDE YÜZDE 100 HAZIR OLMAK İSTİYORUM"

Henüz topla birlikte çalışmalara başlayamayan Musiala yaptığı açıklamada, "Her zaman adım adım ilerleyen bir süreç; hiçbir şeyi çok hızlı yapmak istemezsiniz. Geri döndüğümde yüzde 100 hazır ve iyi bir seviyede olmak istiyorum. Bu yüzden acele etmiyoruz." ifadelerini kullandı.