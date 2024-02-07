Baygınlık geçiren üniversite öğrencisi öldü

Isparta’nın dün gece saatlerinde Iyaş Park AVM karşısında yürüyen 24 yaşındaki Janibey Yıldız, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yıldız, arkadaşlarıyla yürürken bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirerek yere düştü.

Arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezi bildirdi ve bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldız’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.