Bayiden sıfır aldığı araç boyalı çıktı. Raporu görünce hayatının şokunu yaşadı

Pendik'te yaşayan Uğur Can adlı vatandaş, Kartal'da bulunan Öztek adlı bayiden Peugeot marka bir otomobili 1 milyon 135 bin TL'ye satın aldı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ocak'ta otomobilini teslim alan Can, bir gün sonra otomobilinde boya kabarıklıkları olduğu gerekçesiyle aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı.

İddiaya göre, ekspertiz raporlarında otomobilinin sonradan boyanmış olduğu, kaportasındaki vidalarda oynanma olduğu ve kaportanın bazı bölgelerinde işlem yapıldığını belirlendi. Can, bu durum sonrası harekete geçti.

ARAÇ KUSURLU ÇIKTI İDDİASI

Bayiye giden Can, aracının kusurlu olduğunu söyleyerek değişim talep etse de iddiaya göre bayi yetkilileri aracın kusurlu olmadığını, değiştirilmeyeceğini ve müşterinin bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını ifade etti.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Bunun üzerine Uğur Can olayı yargıya taşırken, firma yetkilileri ise basın mensuplarına olaya dair bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

"HERHANGİ BİR KUSUR OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Olayla ilgili konuşan Uğur Can, aracın Aralık ayında ödemesinin büyük bir kısmını yaptığını ve yaklaşık 1 buçuk ay sonra 29 Ocak'ta kendisine teslim edildiğini ifade etti. Can, "Akşam 16.00 sıralarında teslim edildiği için o anın heyecanı ile aracı dikkatli bakmadan teslim aldım. Herhangi bir kusur olduğunu düşünmedim. Sabah arabaya binerken boya pütürcüklerinden kuşkulandım ve bayinin yakınındaki bir ekspere götürdüm aracımı. Ekspertiz sonucunda aracımda kusurlarla karşılaştım. Bayiye götürerek kusurları gösterdim fakat sadece aracının boya mikron değerleri ile ilgilendiler. Bunları fotoğrafladılar ve genel merkeze ileteceklerini söylediler. Konuyla açıkçası ilgilenmediler. Aracın değer kaybı olmayacağını mağdur olmamam için de firmadan resmi bir yazı talep edileceğini, değer kaybı oluşturmayacağını söyleyerek süreci geçiştirdiler. Kendilerinden değişim talep ettim fakat satış sorumlusu bu araçta herhangi bir kusur olmadığını direterek süreci genel merkeze postaladılar ve süreci yavaşlattılar" diye konuştu.

"ARACIN GENELİNDE BİR BOYA KUSURU VAR"

Can, "Aracın kaportasındaki bütün vidalarla ciddi derecede oynanmış, arka kaportayla derin şekilde oynanmış, aracın kaportasında ayar işlemi yapılmış, yer yer eziklikler söz konusu. Eksper raporunda boyalı olarak görünüyor. Boya mikron kalınlığı sadece kaputta 250'yi görmekteyken bagajda 360'ı çamurluklarda 50-80 arası değişiyor. Yani aracın genelinde bir boya kusuru var. Ben raporu elime aldım, bayiye bu kusurları gösterdim. Fakat bayi olayı sadece genel müdürlüğe iletmemi söyledi. Yaklaşık 4 hafta kadar genel merkez beni oyaladıktan sonra ‘araçta herhangi bir sorun yoktur’ şeklinde tarafıma dönüş yapıldı. Ben hukuki süreci başlattım, dava yoluna gittim. Arabuluculuk süreci oldu, avukatım değer kaybı talep etti. Fakat bayi avukatı, bunda bir kusur olmadığını savundu. Sonuç alamadık, dava yoluna gideceğim" dedi.

"DEĞİŞTİRMELERİNİ TALEP ETTİM ANCAK BAYİ BU DURUMA YANAŞMADI"

Aracı aldığında fiyatın 1 milyon 135 bin TL olduğunu aktaran Can, "Tarafıma şeffaf bir satış yapılmadı. Öncelikle bu aracın kusursuzu ile değiştirmelerini talep ettim, fakat bayi bu duruma yanaşmadı. Kendilerinden aracı değiştirmelerini talep ediyorum fakat sonuç olumsuz olacağından dolayı dava yoluna gittim” şeklinde konuştu.