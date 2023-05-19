Bayındır’da huzur operasyonu: 3 tutuklama

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan huzur operasyonunda; uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheliye işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramalarda 1 adet silah, bir miktar metamfetamin ve bir eve yapılan baskında 95 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da olan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan A.C.E., M.T. ve D.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)