Bayındır’da huzur operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'in Bayındır ilçesinde şehrin huzuru ve güvenliği için yapılan huzur operasyonunda 5 kişiye işlem yapılırken, 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayındır’da huzur operasyonu: 3 tutuklama

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan huzur operasyonunda; uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheliye işlem yapıldı.

aw894764-02.jpgİlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramalarda 1 adet silah, bir miktar metamfetamin ve bir eve yapılan baskında 95 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da olan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan A.C.E., M.T. ve D.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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