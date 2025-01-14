Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

Kaynak: İHA

Baykar, iştiraki Fergani Uzay’ın “FGN-100-d1” isimli uydusunu, SpaceX’in Transporter-12 misyonu kapsamında uzaya fırlattı.

Baykar, uzay projeleri kapsamında ilk uydusunu uzaya fırlatarak önemli bir adım attı. Şirket, iştiraki Fergani Uzay’ın geliştirdiği “FGN-100-d1” isimli uydusunu, SpaceX’in Transporter-12 misyonu aracılığıyla yörüngeye gönderdi.

UZAYA FIRLATILAN UYDU: FGN-100-D1
FGN-100-d1 uydusu, Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden, diğer 131 faydalı yükle birlikte başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Baykar, bu fırlatma ile uzay çalışmalarındaki ilk somut adımını atmış oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık” diyerek, Fergani Uzay projesi kapsamında küresel konumlama sistemi inşa etme amacını taşıdıklarını belirtti. Projenin yaklaşık 2 yıldır devam ettiği ifade edildi.

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