﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, öğrencilere burs vereceğini açıkladı.

Türkiye Teknoloji Vakfı resmi sitesinde yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

“T3 Vakfı olarak Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL’ye kadar burs imkanı sağlıyoruz."

YÜKSELEN YILDIZ BURS PROGRAMI

-PROGRAM AMACI

Bursiyerlerimize özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak bursiyerlerimizin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

-KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul genelinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

-KONTENJAN, BURS SÜRESİ VE MİKTARI

100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1600 TL burs sağlanacaktır.

-AŞAMALAR

1) KYS Ön Başvuru

2) Canlı Video Mülakat

3) Vaka Mülakatı

4) Yönetici Mülakatı

EĞİTMEN & MENTOR BURS PROGRAMI

-PROGRAM AMACI

Bursiyerlerimizin yetkin oldukları alanlar üzerine Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı ile öğrencilerin psikososyal gelişimlerini takip ederek geliştirme imkanı sunulmaktadır. Bu şekilde öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeflenmektedir.

-KİMLER BAŞVURABİLİR?

81 ildeki, üniversitelerin mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir.

-KONTENJAN, BURS SÜRESİ VE MİKTARI

1000 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1600 TL burs sağlanacaktır.

-AŞAMALAR

1) KYS Ön Başvuru

2) Genel Yetenek Testi

3) Video Mülakat

4) Panel Mülakat

EĞİTİM DESTEĞİ BURS PROGRAMI

-PROGRAM AMACI

İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve Milli Teknoloji Hamlesi bilinci ile daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi hedeflenmektedir.

-KİMLER BAŞVURABİLİR?

81 ildeki ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

-KONTENJAN, BURS SÜRESİ VE MİKTARI

2900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1000 TL burs sağlanacaktır.

-AŞAMALAR

1) KYS Ön Başvuru

2) Belge Beyan Aşaması