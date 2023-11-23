BAYKAR tesislerinde casus mühendis. Suçüstü yakalandı

BAYKAR'ın Hadımköy'deki tesislerinde casusluk güvenlik elemanların dikkatiyle son anda engellendi. Suçüstü yakalanan casus mühendis, terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulanacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
BAYKAR tesislerinde casus mühendis. Suçüstü yakalandı

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre; Ürettiği İHA ve SİHA'lar ile büyük bir başarı yakalayan ve bu alanda dünyaya öncülük eden Baykar Teknoloji tesislerinde casus olayı meydana geldiği ortaya çıktı.

Gizli bilgileri harici harddiske aktarmaya çalışan casus suçüstü yakalandı.

CASUS'U TERÖRLE MÜCADELE SORGULAYACAK

Tesislerde çalışan bir mühendis, teknolojik sırları içeren bir bilgisayarın içindeki hard diski çıkardığı sırada, kendisini fark eden güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan teknoloji casusu mühendis ile ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele kapsamında yürütüleceği belirtildi.

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