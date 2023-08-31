Baykar’dan Tarkan müzikli paylaşım: Savulun Baykar Geliyor

Ankara’da düzenlenen TeknoFest2023’te ürettiği araçları sergileyen Baykar sosyal medyadan oldukça dikkat çeken bir video paylaştı.
TeknoFest kapsamında ürettikleri insansız hava araçlarını sergileyen Baykar, araçların görüntülerinin yer aldığı tanıtım videosunda ünlü Yeşilçam filmi Tarkan’la özdeşleşen jenerik müziğini kullandı.
ÜNLÜ YEŞİLÇAM FİLMİNE GÖNDERME
Ünlü oyuncu Kartal Tibet’in canlandırdığı Tarkan karakteriyle özdeşleşen jeneriğe atıfla video “Savulun, Baykar geliyor” cümlesiyle paylaşıldı.
TeknoFest2023 kapsamında Baykar’ın sergilediği araçlar ise Bayrak TB3, Cezeri, Kızılelma ve Akıncı oldu.
Baykar tarafından paylaşılan video sosyal medya yüzlerce beğeni ve yorum alırken, vatandaşların takdirini topladı.