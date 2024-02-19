Baymak 2023’ü yüzde 65 büyüme ile kapattı

Temelleri 1969'da atılan ve 2012'den beri iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın ilk üç şirketi arasındaki BDR Thermea Group bünyesine katılan Baymak, yaygın hizmet ağıyla Türkiye’nin her noktasında faaliyetlerini sürdürüyor.

600'ün üzerinde bayisi, 2100'den fazla satış noktası ve 300'ün üzerinde yetkili servis noktası ile çalışan şirket, 65 fazlı ülkeye ihracat da yapıyor. İstanbul'da 60 bin metrekarelik alana sahip iki üretim tesisinde çevre dostu cihazlar üreten şirket, geçtiğimiz günlerde bayi ve iş ortaklarıyla webinar aracılığıyla bir araya geldi.

Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, Baymak Ürün Grup Müdürü Can Erdoğan, Baymak Pazarlama ve İletişim Müdürü Seçil Kılıç ve Baymak Ülke Satış Müdürü Sadi Güveniş’in konuşmacı olarak katıldıkları organizasyonda, dünyada ve Türkiye’deki güncel ekonomik gelişmelerin yanı sıra 2023 yılı değerlendirmeleri, şirketin bu yıla ilişkin hedefleri ve sektöre yönelik öngörüler de paylaşıldı.

Webinarda konuşan Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, şirket olarak 2023'ü nasıl geçirdiklerini ve 2024 yılı planları hakkında bilgi verdi. Avrupa'daki enerji dönüşümüne de değinen Canlı, Türkiye’nin 2053 yılına kadarki 'Net sıfır emisyon' hedefine ulaşması yönünde attığı adımlardan söz etti ve şu bilgileri aktardı: “Yenilenebilir enerjideki kurulu gücün payı 2035 yılında yüzde 65 olacak. Güneş enerjisinin yüzde 53 oranıyla yenilenebilir kurulu güç içinde en büyük paya sahip olması bekleniyor. 2000 yılındaki seviyelere göre enerji yoğunluğunun da 2035 yılı itibariyle yüzde 51 oranında azalacağı öngörülüyor.”

YOĞUŞMALI MERKEZİ SİSTEME DÖNÜŞÜM PROJELERİ HIZLANDI

Canlı, Türkiye’de doğalgaz altyapısının genişlemesi ile birlikte kombi pazarında büyüme sağlandığına dikkat çekti. 2020'de 1 milyon 292 bin 226 adetlik satış gerçekleşirken 2023'te bu rakam 1 milyon 350 bin adete ulaştığını ifade eden Canlı, “Türkiye'de apartman dairelerinin büyüklüğü ve izolasyon seviyesi neticesinde en çok tercih edilen kapasite 24 kW oldu” dedi.

Yaşanan ekonomik belirsizlik neticesinde 2023'ün ilk yarısında bayilerde ciddi kombi stoğu oluşsa da, yılın ikinci yarısında daha çok bu stokların sahaya yayıldığına ve ilk çalıştırma adetlerinin arttığına da değinen Canlı, “Öte yandan geçen yıl fosil yakıtlı enerji maliyetlerinin yükselmesi neticesinde yoğuşmalı merkezi sisteme dönüşüm projeleri de hızlandı. Bankaların kredi faizlerini artırması nedeniyle yaşanan durgunluk bu alanda daha agresif bir pazar büyümesinin önüne geçti” diye ekledi.

KLİMA PAZARI İKİ KAT BÜYÜMESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

2023'te klima satışları pandemi öncesi dönemin iki katına çıktı. Küreselde yaşanan iklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonları klimalara olan talebi artırırken, konut tarafında yaşanan yenileme yatırımları da klima pazarını büyütmeye devam ediyor. Şirketin geçen yılı yaklaşık yüzde 65 oranında bir büyümeyle kapattığını dile getiren Canlı, "2023'ü klimada yüzde 30, kombide yüzde 20, ısı pompasında yüzde 50 ve su ısıtıcıları grubunda yüzde 80'in üzerinde bir büyüme ile tamamladı" dedi.