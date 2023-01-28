Selçuk Bayraktar ‘cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız’ sorusuna ne yanıt verdi

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına kapsamında konuşmacı olarak katıldı.

Bayraktar, İHA ve SİHA’ların yanı sıra kendisi hakkında da birçok soruya yanıt verdi.

Programa gelenlerin ve gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bayraktar, gazeteci Özlem Gürses’in “Cumhurbaşkanı adayı mısınız” sorusuna da yanıt verdi.

Odatv’nin haberine göre, Bayraktar bu soruya , “Galiba şu anda böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. Elbette insanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretebiliyor” dedi.

Yanıtının devamında da Bayraktar şunları söyledi:

“Ama benim söyleyebileceklerim bunlar tevatürden ibaret. Cumhur İttifakı’nın adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben de siyasette değilim yani. Niye böyle… Bir taraftan bana çok kızıyorlar. Niye siyasete giriyorsun diye. Girmiyoruz ki. Atılan iftiraya cevap veriyoruz. Bir taraftan da ‘illa gel’ ya niye geleyim. Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var? Genelde herkes memnun.”

RUSLAR İLE SORUN YAŞIYOR MU

“Türkiye, Ukrayna Rusya savaşında biraz ortada duruyor, siz Ukrayna’ya İHA ve SİHA verince Ruslar ile sorun oldu mu?” sorusunu da yanıtlayan Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

“Ukrayna'nın roket ve motor teknolojisi vardı 2016’dan başlayarak onlarla bir anlaşmamız vardı. Sonrasında savaş vardı. Ukrayna Rusya’yı işgal etmedi, Rusya Ukrayna’yı işgal etti. Biz taahhüdümüz varken yerine getirmezsek taraf tutmuş olurduk. Kaypaklık yapamazdık. Bedeli ne olursa olsun dosdoğru durduk. İşin diplomatik kısmına da vakıf değilim.”

NEW YORK TIMES TAKİP ETTİ

Öte yandan Selçuk Bayraktar'ın söz konusu programını New York Times gazetesi Türkiye Temsilcisi Şafak Timur da takip etti.