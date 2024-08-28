Bayraktar kardeşler gelir vergisi şampiyonu oldu. Rahmi Koç'u geçtiler

Türkiye'nin yeni gelir vergisi rekortmeni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise ağabeyi Haluk Bayraktar vardı. Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç ise üçüncü oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a tahakkuk eden vergi 1 Milyar 952 milyon 474 bin 13 kuruş oldu.

Kardeşi Haluk Bayraktar'a tahakku eden vergi ise 1 Milyar 683 milyon 305 bin 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Rahmi Koç'un ödeyeceği vergi ise 480 milyon 80 bin 162 lira oldu. Vergi rekortmenleri listesinde ilk 100'de yer alan mükelleflerden sadece 27'si isminin açıklanmasını istedi. 73 vergi mükellefi ise isminin açıklanması istemedi.