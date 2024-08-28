Bayraktar kardeşler gelir vergisi şampiyonu oldu. Rahmi Koç'u geçtiler

Düzenleme: Kaynak: AA
Bayraktar kardeşler gelir vergisi şampiyonu oldu. Rahmi Koç'u geçtiler

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Türkiye'nin yeni gelir vergisi rekortmeni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise ağabeyi Haluk Bayraktar vardı. Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç ise üçüncü oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a tahakkuk eden vergi 1 Milyar 952 milyon 474 bin 13 kuruş oldu.

Kardeşi Haluk Bayraktar'a tahakku eden vergi ise 1 Milyar 683 milyon 305 bin 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Rahmi Koç'un ödeyeceği vergi ise 480 milyon 80 bin 162 lira oldu. Vergi rekortmenleri listesinde ilk 100'de yer alan mükelleflerden sadece 27'si isminin açıklanmasını istedi. 73 vergi mükellefi ise isminin açıklanması istemedi.

fotdoo55.jpg

selcuk-halik33.jpg

İlgili Haberler
Kirasını ödeyemeyen emekli huzurevlerine sığınıyor. Başvurulara yetişilmiyor
Kirasını ödeyemeyen emekli huzurevlerine sığınıyor
Çocuk parkında sevgilisine acımasızca saldırdı! Çevredekiler müdahale edince kaçtı
Çocuk parkında sevgilisine acımasızca saldırdı
Son Haberler
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti Magazin
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Avrupa borsaları güne pozitif başladı Dünya
Avrupa borsaları güne pozitif başladı
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi Gündem
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı Gündem
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
Açlık ve yoksulluğu da zam geldi Ekonomi
Açlık ve yoksulluğu da zam geldi
3.500 yıllık vazoyu kırıp kaçtılar Dünya
3.500 yıllık vazoyu kırıp kaçtılar