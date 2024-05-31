Bayraktar TB2, Otonom Fıçı Tono manervası ile tarihe geçti

Baykar'dan yapılan açıklamada, Türk havacılık tarihinde pek çok başarıya imza atan milli SİHA Bayraktar TB2'nin, test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla tamamladığı belirtildi. Bu manevrayı gerçekleştiren dünyadaki ilk ve tek SİHA olarak tarihe geçen Bayraktar TB2, gelişmiş otonomi ve aerodinamik yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Test sırasında gökyüzünde sarmal bir yörünge izleyen Bayraktar TB2, kendi ekseni etrafında tam tur dönerek bu zorlu manevrayı gerçekleştirdi. Tarihi anlar, test uçuşlarını sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından kaydedildi.

Bayraktar TB2, test uçuşları sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını üç kez denedi ve her seferinde başarıyla tamamladı. Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, bugüne kadar hiçbir SİHA tarafından yapılamamıştı. Bu manevra sırasında uçak, gökyüzünde yatay burgu hareketi yaparak spiral bir rota izliyor.