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Bayraktar'dan Babacan'a yanıt: Tek kuruş almadık

Ali Babacan'ın “Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor” sözlerine Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dan yanıt geldi: "Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmış bir firma."

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:52
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Bayraktar'dan Babacan'a: Tek kuruş almadık

Bayraktar'dan Babacan'a yanıt: Tek kuruş almadık
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Babacan'ın bu sözleri tartışmaya neden olurken, eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin de "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" çağrısı yaptı.

Bazı FETÖ hesaplarından da Baykar'a yönelik suçlamalar yapılınca, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan tepki gösterdi.



HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT YANIT
Bayraktar söz konusu paylaşımında, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in, Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ’cünün Youtube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları, peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?” ifadelerine yer verdi.



Bayraktar ayrıca, "Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firma." şeklinde konuştu.



BABACAN NE DEDİ 
Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmasına göndermede bulunan Babacan, "Söylediklerimden sonra yapılan açıklamalar bir genel müdürün değil, siyasetle iç içe geçmiş bir yapının açıklaması aynı zamanda. Özellikle bu akrabalık, şirketlerle hükümet arasındaki böyle girift ilişkiler doğru bir şey değil. Adilliği, şeffaflığı ve eşitliği yerle bir eden yaklaşımlar bunlar." dedi.



"BUNLARA DOKUNACAĞIZ" 
İktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını da ifade eden Babacan, "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar." şeklinde konuştu.

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Hipokrat
16.01.2023 17:10
Ukyarna ya 200 milyon dolar yardımın 100 milyon dolarının sizin sihalarla ödenmesi? Niye TEİ veya TUSAŞ değil de siz? Soru bu!  
 
Günse Sevi Handan
16.01.2023 17:04
seçil çiftçi, esrarkeşmişsin de ÜLKEMDE işin ne. Acitasyon sevmeyiz, sizleri ve kültürünüzü de sevmeyiz. Eeee. Hane, yeşilçam kültürlüler, şimdi de oyuncular, kürtücüler, ermolar, çiganlar, nonoşlar.  
 
genel kültür
16.01.2023 17:03
babacan tsk düşmanları ile çooook sıkıfıkı idin gözden kaçmadı fıncancı ile, bak milletin fıncan katırlarını ürkütme ne yaparsan yap.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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