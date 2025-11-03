Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından ziyarete dair paylaşılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al Mannai’nin resmi davetlisi olarak gittiği Katar’da askeri törenle karşılandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Evkaf ve Din İşleri Bakanı Ghanem Bin Shaheen Al Ghanim tarafından da kabul edildi” denildi