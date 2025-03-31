Bayram coşkusunu böyle kutladılar

Kocaeli Başiskele Kaymakamı Soner Şenel ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ev sahipliğinde Barbaros Mahallesi Semt Meydanı'nda bayram coşkusu yaşandı. 30. Geleneksel Başiskele Kent Bayramlaşması'na 7'den 70'e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayramlaşma törenine Kaymakam Şenel ve Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün yanı sıra Garnizon Komutanı Deniz Albay Sabri Haluk Orhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Zihni Manap, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Üsteğmen Burhan Demir, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Programda ilçe protokolü sırayla vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Bayramlaşmada birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.

Başiskele Belediyesi'nin bayramlaşma alanında kurulan standlarda katılımcılara ikramlıklar sunuldu. Bayramın en çok sevineni ise yine çocuklar oldu.

Ebeveynleri ile alanı dolduran çocuklar, büyüklerin ellerini öperek bayram harçlıklarını da topladı. Kent bayramlaşmasına renk katan çocuklar, neşeleriyle bayramı bayram yaptı.