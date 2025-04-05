Bayram dönüşü Polatlı’da feci kaza!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'den Eskişehir'e seyahat eden bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada 3 kişilik aileden 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan 45 AFN 777 plakalı otomobilden yara almadan çıkan bir çocuk, görgü tanığına yaptığı açıklamada, Mersin'den Eskişehir'e gittiklerini ifade etti.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaygan zemin dolayısıyla sürücülere dikkatli olmaları ve hız sınırına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Son Haberler
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi