Bayram günü dehşete uyanan vatandaş: Çocuklarımı ölüme kaldırdım!

Olay, dün saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Terzi Bayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen A.A., kendi evini ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Ev alev topuna dönerken gece karanlığı yangınla aydınlandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangın söndürülürken ev harabeye döndü.

"ÇOCUKLARIMI BAYRAMA DEĞİL, ÖLÜME KALDIRDIM"

Yangın dolayısıyla mağdur olduklarını az daha kendi evlerinin de yanacağını söyleyen bir vatandaş, "Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım. Çoluk çocuğuma bayramı getirmedim" diye konuştu.

Yangın olayından mağdur olan vatandaşın annesi ise, "Çığlık çığlığa uyandık. Oğlum alevleri söndürmek için yangının içine girdi. Az daha 4 çocuğumun evi yanıyordu. Akşamdan beri perişan olduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yangın dolayısıyla harabeye dönen ev görüntülendi.