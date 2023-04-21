Bayram günü Erdoğan için yollar kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak program nedeniyle Gaziosmanpaşa’da bazı yolların saat 08.00'den itibaren kapatılacağını duyurdu.

Bayram günü Erdoğan için yollar kapatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. Erdoğan'ın programı nedeniyle bayramın birinci günü bazı yollar sabah saat 08.00'den itibaren kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre “program ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.”

Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"Ordu Caddesi (Ordu Caddesi Hamam Caddesi Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası),

Eyüp Caddesi (Eyüp Caddesi Madalyon Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası),

Gaziosmanpaşa Meydan Merkez Caddesi,

Salihpaşa Caddesi,

Halitpaşa Caddesi (Halitpaşa Caddesi Kehribar Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası),

Şehit Mustafa Yeşil Altgeçidi,

Gaziosmanpaşa Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif yollar ise "Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı" olarak belirlendi.

(Kaynak: AA)

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