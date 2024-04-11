Bayram namazındaki örümcek adam konuştu. Gözaltına alınırken ayağım kırıldı. Ben insanlara moral vermek istiyordum

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Bayram namazındaki örümcek adam konuştu. Gözaltına alınırken ayağım kırıldı. Ben insanlara moral vermek istiyordum
Hatay İskenderun’da, bayram namazına giden ve Örümcek Adam maskesi takan kişi, polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılmıştı. Yaşanan olaydan sonra Örümcek Adam konuştu. Olayda bacağının kırıldığını söyledi. İnsanlara moral vermek için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

Bayram namazı için camiye giden cemaat, başına "Örümcek Adam" maskesi takmış bir kişiyi görünce şoke olmuştu.

Örümcek Adam’ın cemaatin "Dışarı çık" tepkisine aldırmadan maskeli bir şekilde vaaz dinlediği anlar da sosyal medyada gündem olmuştu.

O anlarda camide bulunan cemaat, camiye polis çağırmış, polis ekipleri de "Örümcek Adam"ı yaka paça dışarı çıkarmıştı.

sbgr.png

ttt.png

ÖRÜMCEK ADAM KONUŞTU

Camideki Örümcek adam olayı şu ifadelerle anlattı:

Herkese merhaba, ben Ayaz Koç. İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerine gittim, çocukları eğlendirdim, çocuklarla ilgilendim. 5 bölgede kaldım 50 gün boyunca. Ramazan Bayramı, bayram namazına gidiyorum elimi yüzümü yıkadıktan sonra. Halk güzel tepkiler veriyordu. Namazın ikinci rekatında hoca vaaz verirken Hocaya bakarken birden böyle polisler geldi. Beni böyle yere yatırdılar. Ters kelepçe yaptılar. Ayağıma bastılar. Buralarımı (boğazını gösteriyor) filan sıktılar yani tartakladılar. Ayağım zaten şöyle göstereyim şu an şu durumda (alçıdaki ayağını gösteriyor.) Yürüyemiyorum hedeflerimden biraz azaldı yani basamıyorum üstüne.

"HAYALLERİMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Ben gerçekten hayallerini yapan gencim. Böyle bir olay yaşamak istemiyordum. İnsanlara belki moral veririm mutlu ederim dedim ama İskenderun Hatay'da saat 7.15 sıralarında bu olayı yaşadım. Şu an ayağım çok ağrıyor, ağrı içinde. Hayallerimden asla vazgeçmeyeceğim. Bunu tüm Türkiye duysun ve öğrensin. Beni görenler var zaten onlara da teşekkür ederim. Destekliyorlar yanıma geliyorlar seviniyorlar

Son Haberler
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı Spor
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı
Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı Gündem
Venezuelalı baron Türkiye’de çıktı. 608 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Vodafone Tobi sesli asistan ayda 4 milyon çağrı karşılıyor Teknoloji
Vodafone Tobi sesli asistan ayda 4 milyon çağrı karşılıyor
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında Gündem
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı Spor
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı
Ünlü gazeteci konuştu, stüdyo buz kesti! Not edin, bu tarihte Bahçeli erken seçim isteyecek Gündem
Ünlü gazeteci konuştu, stüdyo buz kesti! Not edin, bu tarihte Bahçeli erken seçim isteyecek
Tesla'dan 'kan parası' skandalı Dünya
Tesla'dan 'kan parası' skandalı