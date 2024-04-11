Bayram namazındaki örümcek adam konuştu. Gözaltına alınırken ayağım kırıldı. Ben insanlara moral vermek istiyordum

Bayram namazı için camiye giden cemaat, başına "Örümcek Adam" maskesi takmış bir kişiyi görünce şoke olmuştu.

Örümcek Adam’ın cemaatin "Dışarı çık" tepkisine aldırmadan maskeli bir şekilde vaaz dinlediği anlar da sosyal medyada gündem olmuştu.

O anlarda camide bulunan cemaat, camiye polis çağırmış, polis ekipleri de "Örümcek Adam"ı yaka paça dışarı çıkarmıştı.

ÖRÜMCEK ADAM KONUŞTU

Camideki Örümcek adam olayı şu ifadelerle anlattı:

Herkese merhaba, ben Ayaz Koç. İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerine gittim, çocukları eğlendirdim, çocuklarla ilgilendim. 5 bölgede kaldım 50 gün boyunca. Ramazan Bayramı, bayram namazına gidiyorum elimi yüzümü yıkadıktan sonra. Halk güzel tepkiler veriyordu. Namazın ikinci rekatında hoca vaaz verirken Hocaya bakarken birden böyle polisler geldi. Beni böyle yere yatırdılar. Ters kelepçe yaptılar. Ayağıma bastılar. Buralarımı (boğazını gösteriyor) filan sıktılar yani tartakladılar. Ayağım zaten şöyle göstereyim şu an şu durumda (alçıdaki ayağını gösteriyor.) Yürüyemiyorum hedeflerimden biraz azaldı yani basamıyorum üstüne.

"HAYALLERİMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Ben gerçekten hayallerini yapan gencim. Böyle bir olay yaşamak istemiyordum. İnsanlara belki moral veririm mutlu ederim dedim ama İskenderun Hatay'da saat 7.15 sıralarında bu olayı yaşadım. Şu an ayağım çok ağrıyor, ağrı içinde. Hayallerimden asla vazgeçmeyeceğim. Bunu tüm Türkiye duysun ve öğrensin. Beni görenler var zaten onlara da teşekkür ederim. Destekliyorlar yanıma geliyorlar seviniyorlar