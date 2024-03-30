Bayram öncesi emekliyi çok kızdıran 'müjde'

Kaynak: Haber Merkezi
Bayram öncesi emekliyi çok kızdıran 'müjde'
16 milyon emekli seçim öncesi ne seyyanen zam, ne de enflasyona göre tatmin edici bir bayram ikramiyesi alabildi. Buna rağmen iktidar medyası ‘müjde’ vermeye devam ediyor. Ulaşım Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun demiryollarında emeklilere yüzde 10 indirim verileceğini duyurmasının ardından iktidar medyası bu haberi de ‘müjde’ diye servis etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında emeklilere yönelik indirim yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak.

EMEKLİLERE HIZLI TRENDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

5 – 15 NİSAN TARİHLERİNDE EK YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

Bu uzun tatil dönemini kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağına işaret eden Uraloğlu, “ Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan’ dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18.084 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız. Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e, Konya-İstanbul hattında 4+4’ten 5+5’e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında Cuma ve Pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi Cumartesi günleri de işletilecek” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ümit Özdağ neden ‘erken seçim geliyor’ dedi, tarih verdi
Ünlü gıda devi iflas bayrağını çekti! 200 şube kapatıldı binlerce kişi işsiz kaldı
AKP’li aday son kozunu oynadı! 2 bin lira verileceğini duyan akın etti… Çadırda isim listesi tuttular
Pide değil ‘pembe’ kuyruğu! Geldiğini duyunca mağazaya akın ettiler… Tanesi 25 bin lira
Son Haberler
Türk ayakkabı fabrikası iflas etti. 147 işçi bayram öncesi işsiz kaldı Ekonomi
Türk ayakkabı fabrikası iflas etti. 147 işçi bayram öncesi işsiz kaldı
Ümit Özdağ neden ‘erken seçim geliyor’ dedi, tarih verdi Gündem
Ümit Özdağ neden ‘erken seçim geliyor’ dedi, tarih verdi
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Ünlü gıda devi iflas bayrağını çekti! 200 şube kapatıldı binlerce kişi işsiz kaldı Ekonomi
Ünlü gıda devi iflas bayrağını çekti! 200 şube kapatıldı binlerce kişi işsiz kaldı
Yeni bir Boeing faciası son dakikada önlendi Dünya
Yeni bir Boeing faciası son dakikada önlendi
İngiltere askerlerin sakal ve bıyık uzatma yasağını kaldırdı Dünya
İngiltere askerlerin sakal ve bıyık uzatma yasağını kaldırdı