Bayram öncesi emekliyi çok kızdıran 'müjde'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında emeklilere yönelik indirim yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak.

EMEKLİLERE HIZLI TRENDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

5 – 15 NİSAN TARİHLERİNDE EK YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

Bu uzun tatil dönemini kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağına işaret eden Uraloğlu, “ Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan’ dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18.084 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız. Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e, Konya-İstanbul hattında 4+4’ten 5+5’e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında Cuma ve Pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi Cumartesi günleri de işletilecek” ifadelerini kullandı.