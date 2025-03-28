Bayram öncesi fiyat ve etiket denetimi başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayram öncesi fiyat ve etiket denetimi başlatıldı

Karabük Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini artırdı.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle birlikte kent genelindeki market, bakkal ve şarküterilerde fiyat etiketi, ürün içerikleri ve son kullanma tarihleriyle ilgili kapsamlı denetimler düzenlendi.

Denetimlerde, raf ve kasa fiyat uyumuna dikkat edilirken, fahiş fiyat uygulamaları ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edildi.

Ramazan Bayramı öncesinde yapılan bu denetimlerin önemine değinen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz sahada. Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüğümüz bu denetimlerle, halk sağlığını ve ekonomik dengeyi korumayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi fiyat ve etiket denetimi başlatıldı

Bayram öncesi fiyat ve etiket denetimi başlatıldı

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