Bayram öncesi kötü haber. Çocuk parkı alev alev yandı

İzmir’in Buca ilçesindeki Şemsiyeli Çocuk Parkı'nda oyun grubu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bayram öncesi kötü haber. Çocuk parkı alev alev yandı

Yıldız Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Park'ta bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine parka polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çocuk parkındaki oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız bayramda gönüllerince koşup, oynasınlar diye bütün parklarımızda büyük bir emekle yenileme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi maalesef bu görüntüler Şemsiyeli Park’tan. Bizler vandalizme yenilmeyeceğiz. Buca'nın çocukları ve evlatları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

cocuk-parkindaki-oyun-grubu-yandi-yenicag.jpg

cocuk-parkindaki-oyun-grubu-yandi-yenicag1.jpg

cocuk-parkindaki-oyun-grubu-yandi-yenicag2.jpg

cocuk-parkindaki-oyun-grubu-yandi-yenicag3.jpg

cocuk-parkindaki-oyun-grubu-yandi-yenicag4.jpg

cocuk-parkindaki-oyun-grubu-yandi-yenicag5.jpg

cocuk-parkindaki-oyun-grubu-yandi-yenicag6.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu Spor
Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu
Kanser bayram tatili bekler mi? Nöroblastom hastası çocukların tedavileri yarım kaldı Yazarlar
Kanser bayram tatili bekler mi? Nöroblastom hastası çocukların tedavileri yarım kaldı
İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı Güncel
İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı
Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama Güncel
Diyarbakır'da huzur asayiş uygulaması: 21 tutuklama
Volkan Demirel transferi sosyal medyadan duyurdu. Görkem Sağlam Hatayspor'da Spor
Volkan Demirel transferi sosyal medyadan duyurdu. Görkem Sağlam Hatayspor'da
26 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik kontrolünde yakalandı Güncel
26 yıl hapisle aranıyordu: Kimlik kontrolünde yakalandı
Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu raporu Güncel
Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu raporu