Bayram öncesi şaşırtan olay! Görünmez denilen kaza oldu: Kanlar içinde kaldı

Aksaray-Metin Kurt/ Yeniçağ

Kurban Bayramı öncesi Aksaray’da yaşanan sıra dışı ve talihsiz bir olay, hem görenleri hem de duyanları hayrete düşürdü. Bileylettiği kurban bıçağını poşete koyarak evine dönmek isteyen yabancı uyruklu bir şahsın taşıdığı keskin alet, henüz belirlenemeyen bir nedenle poşetten dışarı çıkarak yoldan geçen bir vatandaşın bacağına saplandı.

Gündüz saatlerinde, kentin işlek noktalarından birinde meydana gelen olayda, bıçak aniden poşetten fırlayıp talihsiz vatandaşın bacağına saplandığında çevredeki insanlar büyük panik yaşadı. Kanlar içinde yere yığılan yaralıya ilk müdahale olay yerindekiler tarafından yapılırken, çevredekiler durumu hızla sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden ambulans ekipleri, yaralı vatandaşı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, bacağından yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahsın taşıdığı bıçağın nasıl olup da poşetten fırladığı henüz netlik kazanmazken, olayın bir kaza mı yoksa ihmal mi olduğu araştırılıyor. Bu beklenmedik olay, özellikle bayram öncesi vatandaşların kurban hazırlıkları sırasında daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Polis ekipleri, olayın hemen ardından bıçağın sahibi olan yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayın tamamen kazayla gerçekleştiğini savunan şahsın, bıçağı bileylettikten sonra uygun şekilde paketlemediği ya da taşıma güvenliğini sağlamadığı iddia edildi.

Olayla ilgili olarak Aksaray Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, bıçağın poşetten nasıl ve neden dışarı çıktığı, kesici aletin taşınma şekli ve çevre güvenliği konularında detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.