Bayram öncesi sinek avlıyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bayram öncesi sinek avlıyorlar

Kurban Bayramı öncesi İzmir’de 2. el araç fiyatlarının düşmesine rağmen, İzmir Otokent’te galericilerin satışları durma noktasına geldi.

Hafta içi olmasına rağmen Otokent’te hiçbir hareketlilik yaşanmazken, sanki tatil günü havası esiyor. Pandemi öncesi ve sonrası dönemde satışlarla bayram eden galerici esnafı, şu sıralarda adeta sinek avlıyor.

Otokent’te bomboş kalan araç dolu dükkanlarda araç bakımları yapılırken, esnafın günü birbirine çay ısmarlamakla geçiyor.

İzmir Otokent esnafı, satışların durmasını banka kredi faizlerine bağlıyor. Seyhat Kaysal adlı galerici esnafı, yüksek kredi faizleri nedeniyle sıfır araçların bile satılamadığını ifade ediyor. Kaysal, “Bugün 1 milyon TL’yi bankaya yatıran kişi 40-50 bin lira faiz alıyor. Yarın araba satacağımın garantisi var mı? Hayır; ama bankanın faizinin garantisi var. Kurban Bayramı’nın gelmesinin de bir anlamı yok. Artık bu işin yazı da kışı da kalmadı. Fiyatları şu an düşürdük. 3,5 milyonluk arabayı 3 milyon 350 bin liraya düşürdük yine aynı. Bir firma sıfır olan 1 milyon 280 bin liralık aracı 1 milyon 100 bin liraya düşürdü yine arayan yok” şeklinde konuştu.

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