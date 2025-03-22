Bayram öncesi vatandaşlara kritik uyarı! Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli?

Bayram tatili yaklaşırken, araç kiralamaya olan talep artıyor. Tatil süresince konforlu ve sorunsuz bir yolculuk geçirmek isteyenler için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar.

Sıkı para politikası ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle araç kiralama şirketleri bu yıl yeni araç alımında temkinli davranarak filolarını küçülttü. Sektörün toplam araç parkı 250.000 seviyesine gerilerken, bu durum kiralama fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Konuyla ilgili görüş paylaşan LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Özellikle bayram, tatil ve yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde araç bulma konusunda mağduriyet yaşamamak için erken rezervasyon her zamankinden daha kritik hale geliyor. Erken rezervasyon yaparak tüketiciler daha uygun fiyatlardan faydalanabilir” açıklamasını yaptı.

TAKLİT SİTELERDEN KAÇININ

Nazik, "Önde gelen araç kiralama firmalarının internet sitelerinin taklit edilerek sahte platformlar oluşturulduğunu biliyoruz. Şüphe uyandıracak kadar düşük fiyatlar sunan bu sitelerden uzak durulmalı, rezervasyonlar mutlaka güvenilir kaynaklardan yapılmalı" dedi.

GÜVENİLİR FİRMALARI TERCİH EDİN

Araç kiralama yaparken firmanın müşteri yorumlarını incelemek ve sektördeki güvenilirliğini araştırmak büyük önem taşıyor. "Kurumsal ve güvenilir firmalar, şeffaf fiyat politikalarıyla daha güvenli bir kiralama deneyimi sunar. Sadece düşük fiyat sunan ancak güvenilir olmayan firmalara itibar edilmemeli" diyen Nazik, müşteri memnuniyetinin en önemli kıstaslardan biri olduğunun altını çizdi.

KİRALAMA ŞARTLARINI VE SİGORTA KAPSAMINI DİKKATLİCE İNCELEYİN

Günlük kilometre sınırı, depozito bedeli, sigorta kapsamı ve ek sürücü ücretleri gibi detayların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Nazik, "Kiralama sözleşmesi dikkatlice okunmalı. Olası bir kaza durumunda sigorta ve kasko muafiyetlerinin kapsamı iyi bilinmeli" şeklinde uyardı.

KESİNLİKLE SENET İMZALAMAYIN

Nazik, güvenilir araç kiralama şirketlerinin müşterilerinden senet talep etmeyeceğini vurgulayarak, "Senetle işlem yapmak ciddi riskler barındırır. Güvenilir firmalar kredi kartı provizyon yöntemiyle çalışır" diye konuştu.

ARAÇ TESLİM VE İADE SÜREÇLERİNE DİKKAT

Aracı teslim alırken mevcut hasarların kontrol edilmesi, fotoğraflanarak firmaya bildirilmesi gerektiğini belirten Nazik, "Aynı şekilde, iade sırasında da yeni bir hasar oluşmadığını belgelemek olası anlaşmazlıkları önleyecektir. Ayrıca seyahat süreniz, yapacağınız kilometre ve kişi sayısına göre doğru araç tercihi yapmanız önemli. Uzun yol yapacaklar için yakıt tasarruflu araçlar önerilirken, kalabalık seyahatler için geniş bagaj hacmine sahip SUV veya sedan modeller daha uygun olabilir. Şehir içinde kullanım için kompakt modeller tercih edilebilir.” önerisinde bulundu.