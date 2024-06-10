Bayram öncesi yardım yapılacak. 81 ilde başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayram öncesi yardım yapılacak. 81 ilde başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesinde dar gelirli ailelere yardım yapılacak. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesinde yardım yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardımların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanması için harekete geçti.

Bayram öncesi vakıflarca yardım yapılacağı belirtildi. Bu yardıma 81 ildeki tüm ihtiyaç sahibi ailelerin başvurabileceği de bildirildi.

Yardım başvuruların kişilerin ikamet ettikleri ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılması gerekiyor. Ödemelerin gıda yardımı şeklinde olabileceği de açıklandı.

BAKANLIK PAYLAŞIM YAPTI

Bakanlık sosyal medya hesabından duyurduğu yardımla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde de bayram harçlığı yardımı yapılmıştı.

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