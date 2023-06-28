Bayram sabahı evlerden silahlar ateşlendi

Zonguldak’ta Kurban Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

Bayram sabahı evlerden silahlar ateşlendi

İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ta bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti.

Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.

Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

aw924153-01.jpg

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Cepleri yakacak zam. Aracı olanlar dikkat. Bayramın tadını kaçıracak haber geldi Teknoloji - Otomotiv
Cepleri yakacak zam. Aracı olanlar dikkat. Bayramın tadını kaçıracak haber geldi
Vücut geliştirme şampiyonu intihar etti. Ardında sır perdesi bıraktı Spor
Vücut geliştirme şampiyonu intihar etti. Ardında sır perdesi bıraktı
Kocaeli Üniversitesi'nde kopya skandalı Güncel
Kocaeli Üniversitesi'nde kopya skandalı
Poz veren adamın sırtı parçalandı. Sahilde fotoğraf çektirmek istemişti Dünya
Poz veren adamın sırtı parçalandı. Sahilde fotoğraf çektirmek istemişti
ABD Başkanı Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı Dünya
ABD Başkanı Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
4-5 tane emek bile yeterli Şifalı Bitkiler
4-5 tane emek bile yeterli
Fenerbahçe'ye PSG müjdesi. Ali Koç'tan İsmail Kartal'a hoşgeldin hediyesi Spor
Fenerbahçe'ye PSG müjdesi. Ali Koç'tan İsmail Kartal'a hoşgeldin hediyesi