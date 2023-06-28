Bayram sabahı tatlıcıda platonik aşk cinayeti

Adana’da tatlıcıda çalışan Rıdvan Sebuktekin, aynı iş yerinde çalışan ve başkasıyla nişanlı olan arkadaşına saplantılı şekilde tutuldu. Bayram sabahı Rıdvan Sebuktekin, mesai arkadaşı Sultan Erdoğan’ı tabancayla öldürdü ve aynı silahla intihar etti.

Bayram sabahı tatlıcıda platonik aşk cinayeti

İHA'nın haberine göre, cinayet merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde işlendi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan (27) ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan’a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Tabancayla Erdoğan’ı vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan’ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi.

2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

PLATONİK AŞK NEDİR?

Günümüzde sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte platonik aşk kavramı da yaygınlaşmıştır. Platonik aşk ne demek sorusunu soran kişiler için duyulan masum ve tamamen karşılıksız, tek taraflı yaşanılan aşk şeklinde yorumlanmaktadır.

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