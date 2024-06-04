Bayram tatili dokuz gün olacak mı? Kabine toplantısının sonucu merakla bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Bayram tatili dokuz gün olacak mı? Kabine toplantısının sonucu merakla bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Gözler o toplantıda olacak. Çünkü Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı? İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte bu soruların yanıtları verilecek.

Kurban Bayramı'na 12 gün kala Kabine toplantısında verilecek kararlara çevrildi. Bayram tatili uzatılacak mı? Kaç gün olacak? Ve bunun yanında da bayram ikramileyeri ne zaman yatacak? Bugün saat 14.30te toplanacak kabine toplantısında bu sorulara yanıtlanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından bir yılın değerlendirmesini yapması bekleniyor.

Tatil planı yapmak isteyenler Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp, uzatılmayacağını merakla bekliyor. Bu yıl bayramın ilk günü pazar gününe denk gelirken gözler 9 gün için gözler Kabine toplantısına çevrildi. Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran olurken bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Okullar ise haftaya kapanacak ama her an bir değişikliğe de gidilebilir.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin gündeminin ilk maddesinin bayram tatili olması bekleniyor. Okulların kapanması 14 Haziran Cuma günü olarak planlanmıştı. Şimdi beklentiler arttı. Gündemin en önemli maddelerinden biri de ekonomi. Enflasyon beklenen gibi en üst seviyeye taşındı. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 75,45 çıktı. ENAG' a göre ise bu rakam 120,66 arada çok fark var.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Kabine toplantısının diğer başka önemli maddelerinden biri de emekli ikramiyeleri.Yılda 2 kez verilen ve 3 bin liralık ikramiyelerin ne zaman ödeneceğinin kararlaştırılması bekleniyor.

KABİNENİN DİĞER ÖNEMLİ BAŞLIKLARI

Bugün saat 14.30 toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin diğer önemli başlıkları ise Kamuda tasarruf genelgesi, Vergi paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve İsrail'in 7 Ekimden bu yana süren Gazze saldırıları olacak.

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