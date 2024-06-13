Bayram tatiline gidenleri bekleyen büyük tehlike. Prof. Şener Üşümezsoy açıkladı

Yeniçağ / Özel Haber / Merve KIZILAP

Bodrum ve Marmaris'te sezonun başladığı bugünlerde bir deprem olmuş ve hem Bodrum'da hem Marmaris'te panik havası oluşmuşken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yeniçağ’a özel açıklamalarda bulundu.

"SON DEPREM BİR DEVAM DEPREMİ DEĞİL"

Prof. Üşümezsoy bölgenin tektoniğine bakıldığında meydana gelen depremin Rodos güneyinde, Girit-Rodos-Fethiye hattında, 5 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Bu anlamda da Bodrum'daki 2020'de olan depremi hatırlatan Prof. Üşümezsoy son depremin bir devam depremi olmadığını belirtti. Haritada depremin asıl yerini göstererek kırmızı yere işaret etti.

"FAYIN FETHİYE KÖRFEZİ'NE DOĞRU GİRME RİSKİ ZAYIF"

Beyaz çizgilerin bölgedeki aktif faylar olduğunu, kırmızı çizgilerin ise bu depremde çalışan Rodos güneyindeki fayı işaret ettiğini belirtti. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“O fay, kuzeye doğru Fethiye'ye gittiği için Fethiye açısından ilginçtir. Fakat Fethiye'deki fayın 1957 yılındaki depremle kırmış olması sebebiyle Fethiye Körfezi'ne doğru girme riski zayıftır.”

"STRES DEVAM EDİYOR"

“Bodrum depremi ve Sisam depremleri beyaz çizgi ile gösterilmiş, ve bunlara paralel 3. kol olarak tektonik olayın temsilcisi olan Rodos fay hattında 4.8’lik deprem bu anlamda önemlidir. Bu fayın 1957 yılında olan Fethiye Körfezi'ndeki olan deprem nedeniyle kuzey doğu kesimlerinde stresi boşalsa da Girit'e doğru giden kesitte sürekli stres devam etmektedir.

Akdeniz'deki ana tektonik olan Girit fay hattı boyunca olan depremlerin tarihteki en aktif kuşaklardan biri olarak Akdeniz'de çalıştığını belirten Prof. Üşümezsoy, doğuya doğru giden kesimlerinin Rodos fay hattı olduğunu ifade etti. Bu bölgede depremlerin bir çukurluk oluşturduğunu aktardı.

MİDİLLİ FAYI 2020'DE KIRILDI

Ege kıyılarında Batı Anadolu’da olan depremlere bakıldığında denizden başlayıp Aydın’a kadar Ege'ye ulaşan fayın batıdaki devamının Sisam fay hattı olduğu ortaya çıktı.

Kuzeyindeki hattın Gediz Vadisi boyunca ilerleyip İzmir'e doğru gelen fay hattı olduğunu belirtirken, en kuzeydeki hatta bu bölgede Midilli fayı olduğunu aktardı. Bunun da 2020’de kırıldığını ifade etti.

"BÜYÜK TSUNAMİ OLUŞTURDU"

Üşümezsoy son olarak “Rodos Çukurunda 4.8’lik deprem önemsiz görülse de Rodos-Girit fay hattında oluşan tarihteki büyük depremlerde büyük tsunamiler oluşturmuş bir hattır. Bu hat Akdeniz'de en büyük deprem riski taşıyan fay hattı ve Ege'deki Bodrum-Sisam-Midilli depremlerinde bu fayın çalışması sonucu Ege'nin gerilmesi ile olan çekme faylarıdır. Bu fay Akdeniz kabuğu Ege'nin altına doğru dalmakta ve ters fay olarak bütün bölge boyunca Ege yükselirken, Girit ve Rodos yükselirken, kuzeydeki yani gerisindeki Adalar ve Ege çökmeler oluşturmaktadır." ifadelerinin kullandı.