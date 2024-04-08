Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı

Kaynak: AA
Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde gerçekleşen trafik kazalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1966 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin vatandaşların güvenliği için denetimlerini titizlikle yürüttüğünü ifade etti.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın da yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."

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