Bayram tatilinin 3 günlük bilançosu açıklandı: 19 ölü 2 bin 912 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi Taner Yener
Bayram tatilinin 3 günlük bilançosu açıklandı: 19 ölü 2 bin 912 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 3’üncü gününde toplam bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin ilk gününde, toplamda bin 838 trafik kazasının gerçekleştiğini ve kazalar sonucunda 19 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 bin 912 vatandaşın ise yaralandığını aktardı.

Bayram tatilinin 3’üncü gününde ise, 615 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi yapıldığını ifade etti.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.” İfadelerine yer verdi ve vatandaşları; aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri noktasında uyardı.

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