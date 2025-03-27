Bayram tıraşı belediyeden

Kaynak: İHA
Bayram tıraşı belediyeden

Düzce Belediyesi, mübarek Ramazan ayı süresince gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürdü.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaklaşan bayram öncesinde öz bakım ihtiyacı duyulan yaşlı ve engelli bireylerin bayramlık tıraşlarının da yapılmasını sağlıyor.

Ramazan ayı süresince sıcak yemek ve iftarlık yemek dağıtımını aksatmadan yerine getiren, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik özenle hazırlanan erzak paketlerini yerlerine ulaştıran Müdürlük, öz bakım ihtiyacı duyanlara yönelik hizmetlerini de yerine getirmeye devam ediyor.

Yılın 365 günü plan ve programlama dahilinde verilen öz bakım hizmetini Ramazan ayında devam ettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, alanında uzman personellerinin desteği ile Muncurlu Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi hastalarının tıraş edilmesini sağlayarak Ramazan Bayramına mutlu ve bakımlı girmelerine vesile oldu.

Bayram tıraşı belediyeden

Bayram tıraşı belediyeden

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Bayram tıraşı belediyeden
Bayram tıraşı belediyeden