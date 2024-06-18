Bayram yolunda kaza 9 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayram yolunda kaza 9 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

D-100 Karayolu Sivas’ın Suşehri ilçesi ilçe girişinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (32) sevk ve idaresinde ki 34 HCP 484 plakalı otomobil, Erzincan istikametine seyir halindeyken Tokat istikametine seyir halindeysen kavşağı dönerek ilçe merkezine giriş yapmak isteyen A.Ş. hakimiyetindeki 58 AAC 826 plaka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.A. sevk ve idaresindeki araçta bulunan E.A. (34), Ü.H.A. (8), N.A. (7), Ö.A.A.(5), B.A.(1), A.A.(34), H.E.A(11) ve 58 AAC 826 plakalı araç sürücüsü A.S. (34) ve araçta bulunan D.F. (38) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri sonrası araçlardan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

aw229951-06.jpg

aw229951-04.jpg

aw229951-05.jpg

aw229951-03.jpg

aw229951-02.jpg

aw229951-01.jpg

Son Haberler
Shell resmen duyurdu! Ünlü markayı bünyesine katıyor Ekonomi
Shell resmen duyurdu! Ünlü markayı bünyesine katıyor
Antik kent Efes'i kafeye çevirdiler. ABD'li turistler tepki görünce kaçtı Gündem
Antik kent Efes'i kafeye çevirdiler. ABD'li turistler tepki görünce kaçtı
Milli takımı bekleyen büyük tehlike. Böylesi görülmedi Spor
Milli takımı bekleyen büyük tehlike. Böylesi görülmedi
Esenyurt’ta kadınların kabusu olan sapık! Pencere ve balkonlara çıkamıyorlar Gündem
Esenyurt’ta kadınların kabusu olan sapık! Pencere ve balkonlara çıkamıyorlar
‘Dilber’ Mehmet Ali Erbil'nin Turnikesinin reytinglerini uçurdu Magazin
‘Dilber’ Mehmet Ali Erbil'nin Turnikesinin reytinglerini uçurdu
Yer: İstanbul TEM Otoyolu! Metrelerce koştu araçları tek tek durdurup hayatını kurtardı Gündem
Yer: İstanbul TEM Otoyolu! Metrelerce koştu araçları tek tek durdurup hayatını kurtardı
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi Keşfet
Penguenler hakkında 15 şaşırtıcı bilgi