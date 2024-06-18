Bayram yolunda kaza 9 yaralı

D-100 Karayolu Sivas’ın Suşehri ilçesi ilçe girişinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (32) sevk ve idaresinde ki 34 HCP 484 plakalı otomobil, Erzincan istikametine seyir halindeyken Tokat istikametine seyir halindeysen kavşağı dönerek ilçe merkezine giriş yapmak isteyen A.Ş. hakimiyetindeki 58 AAC 826 plaka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.A. sevk ve idaresindeki araçta bulunan E.A. (34), Ü.H.A. (8), N.A. (7), Ö.A.A.(5), B.A.(1), A.A.(34), H.E.A(11) ve 58 AAC 826 plakalı araç sürücüsü A.S. (34) ve araçta bulunan D.F. (38) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri sonrası araçlardan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.