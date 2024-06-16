Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Kurban Bayramı arefesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşları uyardı. Bunu yapanlar için 4 bin 810 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bayram süresince alınan tedbirlere riayet etmeyen vatandaşlar, ağır para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu sağlığı ve güvenliğini temin etmek amacıyla ceza miktarları güncellendi. Yeni düzenlemelere göre, halka açık alanlarda kurban kesimi gerçekleştiren bireylere 4 bin 810 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanacak. Bakanlık, bayram boyunca kesintisiz devam edecek olan denetim faaliyetlerini artıracağını duyurdu.

4 BİN 810 TL CEZA KESİLECEK

Kurban Bayramı arefesinde, çevrenin korunması adına alınan tedbirler kapsamında, kamusal alanlarda kurban kesimi yapan ya da atıklarını doğaya bırakan bireylere yönelik idari yaptırımların uygulanacağı duyuruldu. Belirlenen ceza miktarı 4 bin 810 Türk Lirası olarak açıklanırken, kurallara riayet etmeyenlerin bu tutar üzerinden cezalandırılacağı bildirildi.

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TÜM İLLERDE GEÇERLİ OLACAK

Kurban Bayramı süresince, bakanlık denetim ekipleri kesintisiz olarak görev yapacak. Kurban kesimi sonrasında, vatandaşlarımızın atıkları çevreyi kirletmeyecek biçimde özel torbalara yerleştirip, belediye birimlerine ulaştırmaları beklenmektedir. Bu yönergelere uymayanlar için ise ağır maddi yaptırımlar uygulanacaktır. Söz konusu düzenlemeler, tüm şehirlerde yürürlükte olup, kurallara titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla Bakanlık tarafından alınan yeni tedbirler, Kurban Bayramı boyunca etkin bir şekilde uygulanacak. Bu dönemde, kurban kesimlerinin çevreye zarar vermemesi için özel denetimler yapılacak. Vatandaşların bu kurallara riayet etmeleri, kişisel sağlık ve ekonomik yararlarının yanı sıra toplumsal refah ve çevresel düzenin sürdürülmesine de katkıda bulunacak.

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Bayram sürecindeki denetimlerde, kurallara uymayanlar hızla tespit edilerek cezai işlemlere maruz kalacak. Bakanlık, tüm vatandaşları kurallara saygı göstermeye ve bayram süresince çevre bilincini korumaya davet ediyor.

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