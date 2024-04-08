Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? SGK uzmanı hesapladı

2024’te 10-12 Nisan tarihleri arasında olacak Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili başlayacak.

İlk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldığı duyuruldu. Bu kapsamda; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlamış olup 14 Nisan Pazar bitecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılmasının ardından çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı.

İŞTE BAYRAM MESAİ ÜCRETİ HESABI

Erdursun, Ramazan Bayramı 3.5 gün olduğunu, Ramazan Bayramının 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacağını belirtti.

Erdursun, Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL olduğunu Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacağını söyledi.

Ayrıca net 30.000TL ücretle çalışan bir kişinin ilave 3.500TL alacağını Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanacağını ifade etti.