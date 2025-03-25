Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı

Hafta başından itibaren Türkiye’de çöl sıcakları yaşandı. Sıcaklıkların Cuma günü yurdu terk etmesi ve sağanak yağışların başlaması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün genel hava durumu tahminleri şu şekilde: İstanbul'da 25, İzmir'de 27, Ankara'da 26, Antalya'da 22 dereceler hissedilecek.

3 GÜN SÜRECEK HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

29 MART CUMARTESİ (AREFE GÜNÜ):

Arefe günü, batı bölgelerde yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar hakim olacak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

Hava sıcaklıklarında düşüşler bekleniyor. İstanbul'da 17, Ankara'da 21, İzmir'de 21, Antalya'da 19 ve Diyarbakır 28 dereceler hissedilecek.

30 MART PAZAR (BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ):

Bayramın 1.günü ülke genelinde sağanak yağışların hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İstanbul'da sağanak yağışlara teslim olurken, sıcaklıklarda da düşüş hissedilecek. İzmir, Ankara, Antalya'da da sağanak yağışlar hakim olacak.

31 MART PAZARTESİ (BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ)

Yağışların ardından havalar artık ısınmaya başlayacak. Ege ve Doğu Anadolu’da yağışlar devam edecek diğer bölgeler de ise bulutlu hava bekleniyor.

1 NİSAN SALI (BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ)

Bayramın üçüncü gününde hava sıcaklıkları artacak. Bazı bölgelerde yağışlar devam ederken ülke genelinde güneşli hava bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HİSSEDİLECEK DERECELER

MARMARA BÖLGESİ: İstanbul, Bursa ve Edirne’de sıcaklıklar 15-20°C arasında değişecek. Bulutlu hava hakim olacak.

EGE BÖLGESİ: İzmir, Aydın ve Muğla çevresinde sıcaklık 18-24°C seviyelerinde olacak. Kıyı kesimlerde güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ: Antalya, Mersin ve Adana’da sıcaklıklar 20-25°C arasında seyredecek. Bölge genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Ankara, Konya ve Kayseri’de sıcaklıklar 12-18°C civarında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.

KARADENİZ BÖLGESİ: Samsun, Trabzon ve Rize’de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar hakim olacak. Sıcaklıklar 10-16°C arasında değişecek.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Erzurum, Van ve Kars'ta sıcaklıklar 5-12°C arasında hissedilecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da sıcaklıkların 18-24°C seviyelerinde seyretmesi planlanıyor. Güneşli havanın etkili olması bekleniyor.