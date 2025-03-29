Bayramda herkes turizm cennetine akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu...

Muğla'nın turizm cennetleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyen binlerce kişinin akınına uğradı.

Kent girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Aydın-Muğla kara yollarındaki yoğunluk, tatilcilerin bölgeye ilgisini gözler önüne serdi.

Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıtarak bilgilendirme yaparken çocuklara oyuncak, yolculara ise çikolata ikramında bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, emniyet kemerinin önemi, aşırı hızın trafik kazalarına etkisi ve seyir halinde cep telefonu kullanımının risklerini aktardı.

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Bayram boyunca il genelinde toplam 22 bin 799 personel görev alacak, güvenli trafik için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel sahada olacak.

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