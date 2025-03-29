Bayramda herkes turizm cennetine akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu...

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Muğla’ya bayram tatili için binlerce tatilci akın etti. Kent girişinde araç yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri bilgilendirme yaptı ve çikolata dağıttı. Bayram boyunca 22 bin 799 personel bölgenin güvenliği için görev alacak.

Muğla'nın turizm cennetleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyen binlerce kişinin akınına uğradı.

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Kent girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Aydın-Muğla kara yollarındaki yoğunluk, tatilcilerin bölgeye ilgisini gözler önüne serdi.

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Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıtarak bilgilendirme yaparken çocuklara oyuncak, yolculara ise çikolata ikramında bulundu.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, emniyet kemerinin önemi, aşırı hızın trafik kazalarına etkisi ve seyir halinde cep telefonu kullanımının risklerini aktardı.

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Bayram boyunca il genelinde toplam 22 bin 799 personel görev alacak, güvenli trafik için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel sahada olacak.

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