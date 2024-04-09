Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan tatili boyunca 760 binden fazla personelin görev yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatili boyunca kaç personelin görev yapacağını duyurdu. 81 ilde 760 bin 449 personelin görev alacağını duyuran Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

81 ilimizde 760.449 personelimizle bayram tatili boyunca görev başındayız.

Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerimizin acil birimleri tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine aynen devam edecek. Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz.

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