Bayramda köprü ve otoyollar ücretli mi ücretsiz mi? Hangi otoyol ve köprüler ne zaman ücretsiz?

Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belli oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda Yap İşlet Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler ayrı tutuldu.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ..............................PARALI

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ......................PARALI

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ..............PARALI

AVRASYA TÜNELİ.........................................PARALI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ.............ÜCRETSİZ

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ...........ÜCRETSİZ

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Köprü ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak